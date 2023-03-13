كشف الصحفي الإيطالي رودي غاليتي، ، آخر تطورات الاجتماع الأخير بين ممثلي نادى الهلال والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.

ووفقا للصحفي الإيطالي الذي يعمل في شبكة “سكاي سبورت”، فإن الاجتماع الأخير بين الطرفين صار بشكل جيد، وإن ميسي يرحب بفكرة أن يصبح اللاعب الأعلى أجرا على الإطلاق.

وأشار رودي غاليتي عبر حسابه في موقع “تويتر” إلى أنه، حتى الآن، لم يتم الاتفاق على شيء بعد، ولكن دور وزارة الرياضة في الصفقة يمكن أن يمثل دفعة لإقناع ميسي باللعب في الدوري السعودي.