قال عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالله المنيع، إنه يحق للمرأة الذهاب للقاضي لفسخ زواجها في حال تقصير زوجها في النفقة.

وأضاف “المنيع” أنه يحق للمرأة أيضا أن تذهب للقاضي لأخذ حكم بإلزام زوجها بالنفقة دون فسخ الزواج، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج “فتاوى” المذاع على قناة روتانا خليجية.

ولفت إلى أنه في حالة الطلاق الرجعي يجب على المرأة أن تقضي عدتها في بيت زوجها.

#فتاوى | في حال تقصير الزوج في النفقة على زوجته، هل يحق لها أن تطلب الطلاق؟ #قناة_السعودية pic.twitter.com/PMy0c3kpEm — قناة السعودية (@saudiatv) March 13, 2023