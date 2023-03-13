على خلفية “قضية نيغريرا” واتهام نادي برشلونة بالفساد، هاجمت جماهير أتليتك بلباو، أمس الأحد، نادى برشلونة أثناء مواجهة الفريقين فى إطار منافسات الدورى الإسباني.

وخلال الفوز على أتلتيك بلباو في استاد سان ماميس ومن داخل أحد المدرجات، تم إلقاء بعض الأوراق النقدية المزيفة مع درع برشلونة ورمز الدولار وكلمة مافيا.

وهتفت الجماهيرة قائلة: “الدرجة الثانية” وذلك في إشارة إلى ضرورة هبوط الفريق للدرجة الثانية، و”دعهم يرحلوا، أخبرهم أن يرحلوا على الفور”.

وتشير الاتهامات إلى أن برشلونة دفع أكثر من 7.3 مليون يورو بين عامي 2001 و2018 لشركات يملكها خوسيه ماريا إنريكيز نيغريرا النائب السابق لرئيس لجنة الحكام في الاتحاد الإسباني، وذلك بهدف التأثير على قرارات الحكام لصالح برشلونة.