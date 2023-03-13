كشف المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، مصير الودائع العراقية من بنك “سيليكون فالي” الذي أعلن إفلاسه الأسبوع الفائت.

وأكد أن إن ودائع العراق السيادية الدولارية مودعة لدى البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وأن بلاده لا تملك ودائع مالية لدى بنك “سيليكون فالي”.

وأضاف أن الودائع العراقية مستثمرة بشكل دقيق ضمن محفظة استثمارية محكمة قصيرة الأجل من جانب البنك المركزي العراقي، ووفق أدلة الاستثمار القياسية التي تتجنب المخاطر المختلفة.

يذكر أن السلطات في ولاية كاليفورنيا أغلقت بنك “سيليكون فالي” ويعد ذلك أكبر إفلاس مصرفي في الولايات المتحدة منذ الأزمة المالية في 2008.