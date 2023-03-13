أكد مدرّب المنتخب المغربي لكرة القدم وليد الركراكي، الاثنين، على دعمه لمدافع باريس سان جرمان أشرف حكيمي الذي يواجه تهمة اغتصاب في فرنسا واستدعاه ضمن تشكيلته المرتقبة لوديتي البرازيل والبيرو في مارس الحالي.

وقال الركراكي خلال إعلان قائمة لاعبيه في مدينة سلا المغربية: حكيمي هادئ، هذا أهم شيء. نحن معه وهناك فرضية البراءة، وحتى يثبت العكس، بالنسبة لنا وجميع المغاربة، نحن وراء أشرف.

وأضاف: نحن معه بصدق، وسيفيده أن يعود إلى المغرب ويشعر أننا ندعمه. إنه شخص قوي داخل الملعب وخارجه، يجب أن يفكر في كرة القدم أولا وهناك من سيهتم بهذه الأمور نيابة عنه.

ووُجهت تهمة الاغتصاب إلى حكيمي، بحسب ما أفاد مكتب المدعي العام في نانتير، الضاحية الغربية للعاصمة باريس وكالة فرانس برس، فيما أكدت محاميته أن ما حصل هو “محاولة ابتزاز”.