على خلفية إصابة لاعب الاتحاد رومارينهو، اليوم الإثنين خلال مواجهة الفيحاء، وثقت الكاميرات ردة فعل اللاعب حسين الشويش بعد تدخله العنيف.

ومن جانبه علق الإعلامي الرياضي محمد البكيري على اللقطة قائلا: “غمزة لاعب الفيحاء حسين شويش وإشارات يده لأحد زملائة بعد الاعتداء المؤذي على ساقي رومارينهو بمقصية من الخلف في كرة عادية ومحاولة استفزازه قبل قليل . ماذا يمكن تفسيره”.

وكان عدد من جماهير نادي الاتحاد، هاجموا الشويش، بعد تسببه في إصابة اللاعب البرازيلي، في ربع نهائي بطولة كأس الملك.