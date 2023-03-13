خرج الحكم الإسباني السابق إيتورالدي غونزاليس، بتصريحات خطيرة يتهم فيها فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد بأنه حاول التأثير على قراراته.

وقال غونزاليس، إن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد حبسه في غرفة منفصلة داخل استاد سانتياغو برنابيو للضغط على قراراته.

وأضاف أن بعد المباراة التي أدارها بين ريال مدريد وديبورتيفو دي لاكورونيا في موسم 2010-2011، تم حبسه في غرفة منفصلة داخل مرافق سانتياغو برنابيو.

وأكد أن رئيس ريال مدريد طلب منه أن يصفر لفريق العاصمة الإسبانية مثلما يفعل مع برشلونة، فيما واجهت قناة ريال مدريد الرسمية هجوما عليه بعد تصريحاته، حيث بثت القناة تقريرا مدته 4 دقائق، استعرضت خلاله الأخطاء التي ارتكبها ضد ريال مدريد أثناء مسيرته.