قال المختص في الموارد البشرية، عبدالعزيز المبارك، إن نظام العمل والعمال كفل للموظف ممارسة العبادة وتوفير مكان للصلاة.

وأكد أن هذا النظام يتم تطوير بشكل مستمر ليواكب التغيرات في المجتمع، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في قناة “الإخبارية”.

ولفت إلى أن النظام يوضح حقوق ومسؤوليات الموظف وحقوقه في الأجر والإجازات وتحديد أوقات الراحة.