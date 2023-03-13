كشفت هبة الوهيبي، مستشارة اجتماعية ومقيم معتمد للذكاء العاطفي أن هناك بوادر مبكرة جدا لإصابة الشخص بألزهايمر وأمراض الخرف بشكل عام .

وأوضحت الوهيبي أن فقدان الأهلية يعني فقدان الشخص لقدرته على اتخاذ قرارات خاصة في حياته أو فقد القدرة على التمييز.

ولفتت الوهيبي خلال ظهورها في برنامج سيدتي أن هناك أشخاص يولدون فاقدي الأهلية، وآخرون يصابون فجأة بها نتيجة حوادث أو أمراض متعلقة بالسن.

هبة الوهيبي – مستشارة اجتماعية ومقيم معتمد للذكاء العاطفي : هناك بوادر مبكرة جدا لإصابة الشخص بألزهايمر وأمراض الخرف بشكل عام @Drhalwhaibi#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/c6FAc0GGjz — برنامج سيدتي (@sayyidaty) March 13, 2023

هبة الوهيبي – مستشارة اجتماعية ومقيم معتمد للذكاء العاطفي : هذا هو تعريف الشخص فاقد الأهلية وأنواع فقد الأهلية@Drhalwhaibi#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/LG1y8Szs2N — برنامج سيدتي (@sayyidaty) March 13, 2023