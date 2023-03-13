بدأ لاعب فريق الهلال، عبد الإله المالكي، اليوم المرحلة الثانية من برنامجه التأهيلي، كما واصل زملائه سالم الدوسري وموسى ماريغا ولوسيانو فييتو” برامجهم العلاجية والتأهيلية.

وأنهى فريق الهلال، مساء اليوم، تحضيراته الميدانية استعدادا لمواجهة فريق “الفتح”، حيث تركزت الحصة التدريبية على الجوانب الفنية والتكتيكية.

وبدأ المران بتدريبات لياقية باستخدام الكرة، كما شرح المدير الفني “رامون دياز” عددا من الجمل التكتيكية على كامل الملعب، واختتم المران بمناورة فنية على جزء من الملعب، وبعدها دخل اللاعبون فور نهاية المران لمقر المعسكر تأهبا لخوض مواجهة الغد.