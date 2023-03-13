حمّل السيناتور الأمريكي، بيرني ساندرز، الرئيس السابق دونالد ترامب مسؤولية انهيار بنك وادي السيليكون SVB.

وقال ساندرز: “لنكن واضحين، إن فشل بنك وادي السيليكون هو نتيجة مباشرة لمشروع قانون سخيف في 2018 بشأن تحرير البنوك وقعه دونالد ترامب والذي عارضته بشدة” على حد قوله.

واعتُبر مشروع القانون بمثابة تراجع كبير عن قانون دود-فرانك لإصلاح وول ستريت وحماية المستهلك لعام 2010.

وذكر ساندرز في بيانه أن إدارة ترامب تجاهلت جميع الدروس التي كان ينبغي أن تتعلمها من انهيار وول ستريت عام 2008 وفضيحة إنرون.

وتابع قائلا: “الآن ليس الوقت المناسب لدافعي الضرائب الأمريكيين لإنقاذ بنك وادي السيليكون.. إذا كان هناك إنقاذ للبنك، فيجب أن يتم تمويله بنسبة 100% من قبل وول ستريت والمؤسسات المالية الكبيرة”.

وأضاف: “دعونا نتحلى بالشجاعة للوقوف في وجه وول ستريت، وإلغاء قانون تحرير البنوك الكارثي لعام 2018”.