بدأت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في الترخيص لـ 9 أنشطة تجارية متنقلة لتقديم الخدمات للمستفيدين عبر مركبات يتم الاشتراك في ترخيصها عبر موقع بلدي.

وشملت الأنشطة المتنقلة الصيانة المنزلية: «سباكة، كهرباء، تكييف وتبريد» وصيانة الأجهزة الإلكترونية «الحاسب الآلي» صيانة الجوالات، والصيانة الخفيفة للسيارات «الكهرباء والميكانيكا»، وإصلاح الإطارات، غسيل السيارات غير البستم، تبديل زيوت السيارات، تأجير الدراجات الهوائية، الحلاقة للرجال والأطفال.

وحددت وزارة البلديات ثلاثة أنواع من الآليات لممارسة هذه الانشطة المتنقلة كالمركبة والمقطورة ونصف المقطورة، علماً بأن إصدار التراخيص عن طريق موقع بلدي.