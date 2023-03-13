قال أيمن لنجاوي، استشاري الجراحة العامة، إن الدراسات كشفت أن استخدام البخور المبالغ فيه قد يسبب سرطان الرئة وأمراض أخرى.

وذكر أن الاستخدام غير المبالغ فيه يجب ألا يزيد عن عشر دقائق في الأسبوع، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج “يا هلا” المذاع على قناة روتانا خليجية.

ولفت إلى أن المكونات البخور عندما تخرج تكون مؤكسدة، مشددا على ضرورة عدم المبالغة من استخدام البخور.