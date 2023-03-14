تزامنا مع ذكرى وفاة الملك خالد بن عبد العزيز رحمه الله في 21 من شهر شعبان، تداول مقطع فيديو قديم وثق مراسم وصول جثمان الملك -طيب الله ثراه- إلى الرياض حيث دٌفن في مقبرة العود.

ووصل حينها في معية الجثمان الملك عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير سلطان بن عبدالعزيز رحمهما الله.

فيما وثق مقطع فيديو آخر، الأمراء يؤدون صلاة الميت على الملك خالد بن عبدالعزيز، ويظهر العالم الجليل عبدالعزيز بن باز وهو يلقي كلمة في جامع الإمام تركي بن عبدالله.

وصول جثمان الملك/

خالد بن عبدالعزيز الطاهر

إلى مدينة #الرياض

حيث دفن في مقبرة العود

ووصل في معية الجثمان

الملك عبدالله بن عبدالعزيز

والأمير سلطان بن عبدالعزيز

رحمهم الله جميعاً💔🤲🏻#تاريخ_ملوكنا_آل_سعود#ذكرى_وفاة_الملك_خالد pic.twitter.com/GpaUX0vaLf — خالد بن الشيخ (@K_binalshikh) March 13, 2023