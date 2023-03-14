نشرت الفنانة المصرية حلا شيحة صورًا جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”، وذلك بعد إعلان خلعها للحجاب.

وظهرت حلا في الصورة بدون حجاب من داخل أحد المطاعم بكندا، وعلقت: “أجمل الأشياء في الحياة ليست مجرد أماكن وصور، هي لحظات ومشاعر ضحكات وابتسامات”.

وانهالت التعليقات والانتقادات ضد حلا لا سيما وأنها أثارت الجدل أكثر من مرة على مدار السنوات الماضية بسبب ارتداء وخلع الحجاب.

واعتزلت حلا شيحة التمثيل بعد تصوير فيلم “كامل الأوصاف” عام 2006، وارتدت الحجاب ثم النقاب، قبل أن تخلعهما وتعود للعمل بالفن مرة أخرى بعد 13 عاما، وشاركت في مسلسل “زلزال “مع الفنان محمد رمضان عام 2019، ثم مسلسل “خيانة عهد” مع النجمة يسرا عام 2020، وكان أخر أعمالها فيلم “مش أنا”.