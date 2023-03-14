وجهت الإعلامية المصرية ياسمين عز، مجموعة نصائح للسيدات المتزوجات والمخطوبين بشأن آداب الحديث على الهاتف مع الزوج والخطيب.

وقالت «عز» خلال برنامجها كلام الناس والمذاع عبر قناة ام بي سي مصر: «مينفعش تكلمي جوزك في التليفون وانتي حافية لازم تكلميه وحاجة في رجلك عشان لو كلمتي جوزك وانتي حافية الكلام هيطلع من رجلك لكن لو انتي لابسة حاجة في رجلك الكلام هيطلع من قلبك».

أما عن المخطوبين فقالت لهم: كل يوم قبل ما تكلمي خطيبك تلبسي لبس خروج ودبلتك وجزمتك أم كعب لأنه أهم من صحبتك إلى بتلبسيلها أحلى لبس ولازم حاجة تخشخش في ايدك أنوثة عالية وتشمري كمك.