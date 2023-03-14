طرح المحلل السياسي أحمد الفراج، سؤالا بشأن البنوك الأمريكية “هل أفلست البنوك الأمريكية أم تم الإفلاس بها تمهيدا لما هو قادم؟”.

وتابع أحمد الفراج: الفوضى الخلّاقة – حسب كبار أباطرة الفكر السياسي – هي “الهدم” ثم “إعادة البناء” على قواعد جديدة.