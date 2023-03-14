قال الكاتب الاقتصادي عبدالحميد العمري، إن العولمة المفتتة هي السيناريو الأكثر ترجيحا للاقتصاد العالمي. مع انقسام العالم على نحو متزايد إلى تكتلات متفرقة، قِـلة منها أكثر سيولة من غيرها.

وأشار عبدالحميد العمري: من المرجح أن تصبح العولمة أكثر ميلا إلى التضخم، مما يقلل من النمو المحتمل.

وتابع: ذلك السيناريو المتوقع حسب وجهة نظره؛ يتوقف تجنب هذه النتيجة على كيفية تعامل الحكومات الوطنية والمؤسسات المتعددة الأطراف مع الواقع الاقتصادي الجديد، مشيرا:قد لا تنحسر العولمة بشكل كامل عن العالَم، لكن هذا لا يعني أننا نستطيع أن نفترض إبحارا سلسا في المستقبل.