قال عضو لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى سابقا، فهد بن جمعة، إن اتفاق السعودية وإيران سيكون اتفاق استراتيجي ودائم.

وأشار فهد بن جمعة: الزمن والاحداث تغيرت واصبح التركيز على نمو الاقتصاد والأمن والاستقرار بدلا من أيديولوجيات الماضي.

وتابع: الاتفاق بين السعودية وإيران من اهم عناصره انه سوف يوقف مخاوف حصول إيران على النووي الذي تحاول أمريكا وأوروبا ان تعيد الاتفاق وان يبقى تهديد لدول المنطقة، مضيفا: هذا الإتفاق قطع الطريق عليهم وسيكون إتفاق ناجح بكل المعايير وستجني دول المنطقة ثماره.