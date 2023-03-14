كشف الدكتور خالد الجابر استشاري طب الأسرة والعلاج النفسي، عن مفهوم مصطلح “علم نفس الكافيهات” كأسلوب لتحقيق السعادة.
وقال خالد الجابر :” مصطلح علم نفس الكافيهات، يربطه البعض بالسعادة”، مشيرا: هناك أشخاص لديهم مفهوم بأنه يمكن الحصول على السعادة من خلال تحقيق أكبر قدر من المتعة، والكافيهات رمز عن المتعة.
وتابع:”إذا كان علم نفس الكافيهات ينص على أن المصدر الأكبر للسعادة هو الكافيهات وما يشبهها فإن الإنسان يجعل نفسه في خطر كبير جدا”.
خطر كبير جداً…
د.خالد الجابر يشرح مفهوم مصطلح "علم نفس الكافيهات" كأسلوب لتحقيق السعادة @almodifer#خالد_الجابر_في_الصورة pic.twitter.com/BKxnJ5T2lK
— في الصورة (@almodifershow) March 13, 2023
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