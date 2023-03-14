كشف الدكتور خالد الجابر استشاري طب الأسرة والعلاج النفسي، عن مفهوم مصطلح “علم نفس الكافيهات” كأسلوب لتحقيق السعادة.

وقال خالد الجابر :” مصطلح علم نفس الكافيهات، يربطه البعض بالسعادة”، مشيرا: هناك أشخاص لديهم مفهوم بأنه يمكن الحصول على السعادة من خلال تحقيق أكبر قدر من المتعة، والكافيهات رمز عن المتعة.

وتابع:”إذا كان علم نفس الكافيهات ينص على أن المصدر الأكبر للسعادة هو الكافيهات وما يشبهها فإن الإنسان يجعل نفسه في خطر كبير جدا”.