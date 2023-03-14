شهدت أسعار العقارات السكنية في الرياض ارتفاعا بنسبة 60 % خلال 6 أشهر فقط، بحسب منصة «رياليست» للدراسات والاستشارات العقارية.

كما يتوقع أن تشهد الرياض، إضافة 100 ألف منزل جديد بنهاية عام 2023، حيث أن ازدهار البناء في المملكة شهد تأثيرا على أسعار العقارات في الرياض.

وزادت أسعار العقارات بنسبة 9 % في الستة أشهر الماضية، إذ شهدت بعض الأحياء زيادات كبيرة تصل إلى 60 %، كما شهدت أحياء مثل النسيم والحمراء أكبر نمو، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 56 % و 52 % على التوالي.

وحول الأحياء الأخرى الأكثر ارتفاعا في أسعار العقارات: لبن (26 %) والنفل (25%) حاليًا وبالنسبة لأحياء النخيل والربيع والملقا، كما يتراوح متوسط أسعار العقارات بين 7962 ريالا و 10.254 ريالا للمتر المربع.