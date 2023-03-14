وجهت هيئة الصحة العامة “وقاية”، مجموعة من النصائح عند استخدام منقيات الهواء داخل المنزل، وبينها اختيار الأجهزة التي تحتوي على مرشح “فلتر هيبا”، بالإضافة إلى مرشح الغازات إن وجد.

وأفادت الهيئة أن النصائح تتضمن استخدام “منقي الهواء” لأوقات تشغيل كافية لزيادة كمية الهواء المفلتر والأخذ بعين الاعتبار كفاءة طاقة الجهاز، وكذلك التأكد من إغلاق الأبواب والنوافذ داخل المنزل عند استخدام أجهزة منقيات الهواء لزيادة كفاءتها.

وأوضحت أن كفاءة أجهزة منقيات الهواء تتأثر حسب حجم المكان لذا ينصح باتباع إرشادات الاستخدام عند اختيار الجهاز، كما ينصح بصيانة الأجهزة وتنظيف المرشحات واستبدالها في الوقت المُحدد والحرص على قراءة الإرشادات الخاصة باستبدال المرشح بعناية لضمان التشغيل الأمثل للأجهزة.