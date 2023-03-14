كشفت مدارس دار الذكر الأهلية بمحافظة جدة عن استقبال طلبات التوظيف للعام الدراسي القادم 1444هـ/1445هـ.

وأوضحت المسميات الوظيفية المتاحة :

الوظائف التعليمية (بنين):

– معلم علوم إدارية.

– معلم لغة عربية.

– معلم دراسات إسلامية.

– معلم تربية فنية.

– معلم كيمياء.

– معلم فيزياء.

– معلم حاسب آلي.

– معلم لغة إنجليزية (دبلوما إمريكية).

– معلم صف.

– معلم دراسات اجتماعية.

الوظائف الإشرافية والإدارية (بنين):

– وكيل (دبلوما إمريكية)

– محضر مختبر.

– أمين مكتبة.

– منقذ.

الوظائف التعليمية (بنات):

– معلمة لغة إنجليزية.

– معلمة رياضيات.

– معلمة المهارات الحياتية والاسرية

– معلمة علوم.

وأشارت إلى أن التقديم متاحاً حالياً وذلك من خلال الموقع

أو البريد

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