كشفت مدارس دار الذكر الأهلية بمحافظة جدة عن استقبال طلبات التوظيف للعام الدراسي القادم 1444هـ/1445هـ.
وأوضحت المسميات الوظيفية المتاحة :
الوظائف التعليمية (بنين):
– معلم علوم إدارية.
– معلم لغة عربية.
– معلم دراسات إسلامية.
– معلم تربية فنية.
– معلم كيمياء.
– معلم فيزياء.
– معلم حاسب آلي.
– معلم لغة إنجليزية (دبلوما إمريكية).
– معلم صف.
– معلم دراسات اجتماعية.
الوظائف الإشرافية والإدارية (بنين):
– وكيل (دبلوما إمريكية)
– محضر مختبر.
– أمين مكتبة.
– منقذ.
الوظائف التعليمية (بنات):
– معلمة لغة إنجليزية.
– معلمة رياضيات.
– معلمة المهارات الحياتية والاسرية
– معلمة علوم.
وأشارت إلى أن التقديم متاحاً حالياً وذلك من خلال الموقع
أو البريد
[email protected]
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