كشفت شركة درعه للعطور، عن فتح باب الموسمي لحملة كافة المؤهلات والتخصصات (رجال / نساء) للعمل بأكثر من (750) فرع للشركة في جميع المناطق المملكة (الشرقية، الغربية، الوسطى، الجنوبية، الشمالية.
وأوضحت الشركة أن شروط العمل هي :
– سعودي/ـة الجنسية.
– حاصل على شهادة الثانوية فما فوق.
– لا يشترط خبرة مسبقة أو تخصص محدد.
– يشترط التفرغ التام للعمل خلال الفترة المحددة.
وأفادت بأن مناطق العمل (أكثر من 750 فرع) هي :
– المنطقة الوسطى.
– المنطقة الجنوبية.
– المنطقة الشرقية.
– المنطقة الغربية.
– المنطقة الشمالية.
وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن من خلال نموذج التوظيف الإلكتروني.
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