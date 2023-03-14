كشفت شركة درعه للعطور، عن فتح باب الموسمي لحملة كافة المؤهلات والتخصصات (رجال / نساء) للعمل بأكثر من (750) فرع للشركة في جميع المناطق المملكة (الشرقية، الغربية، الوسطى، الجنوبية، الشمالية.

وأوضحت الشركة أن شروط العمل هي :

– سعودي/ـة الجنسية.

– حاصل على شهادة الثانوية فما فوق.

– لا يشترط خبرة مسبقة أو تخصص محدد.

– يشترط التفرغ التام للعمل خلال الفترة المحددة.

وأفادت بأن مناطق العمل (أكثر من 750 فرع) هي :

– المنطقة الوسطى.

– المنطقة الجنوبية.

– المنطقة الشرقية.

– المنطقة الغربية.

– المنطقة الشمالية.

وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن من خلال نموذج التوظيف الإلكتروني.