كشفت شركة المراعي لتصنيع وتوزيع المواد الغذائية والألبان والمشروبات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من جدة، والخرج، والدمام.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مدير التحسين المستمر/ الجودة (جدة): شهادة البكالوريوس في تخصص علوم الغذاء، أو أي تخصص ذي الصلة، ومدير فريق أول/ تنسيق الصيانة (الخرج): شهادة البكالوريوس أو الدبلوم في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية، هندسة التبريد).

ويأتي ذلك بالإضافة إلى: مدير الإدارة الإقليمية (الدمام): شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو أي تخصص ذي الصلة.

وأشارت إلى أن التقديم بدءًا من تاريخ 13 مارس 2023م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، عبر موقع شركة المراعي