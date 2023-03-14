محلل مالي: شركة الطيران الكويتية الجديدة قد تكون الدمام أول محطاتها (فيديو)

أوضح المحلل المالي ميثم الشخص أن شركة الطيران الجديدة التي ستؤسسها “طيران الجزيرة” الكويتية في المملكة قد تكون الدمام أول محطاتها.

وقال الشخص :”الأجواء مفتوحة لكافة خطوط الطيران، لذلك فإن هذا الأمر يعطي ميزة لأي شركة تعمل داخل إطار هذه الدولة بأن تتنقل من مدينة إلى أخرى دون وجود اشتراطات كبيرة جدا”.

وأضاف ” أول خطوة لشركة الطيران الكويتية الجديدة ستكون في الدمام وبالتالي التشغيل الأساسي سينتقل عبر المدن بأريحية لأن السياسة داخل المملكة مفتوحة ومرنة لأي مستثمر في قطاع الطيران “.