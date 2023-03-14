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الثلاثاء14 مارس

محلل مالي: شركة الطيران الكويتية الجديدة قد تكون الدمام أول محطاتها (فيديو)

منذ 20 دقيقة
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محلل مالي: شركة الطيران الكويتية الجديدة قد تكون الدمام أول محطاتها (فيديو)
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أوضح المحلل المالي ميثم الشخص أن شركة الطيران الجديدة التي ستؤسسها “طيران الجزيرة” الكويتية في المملكة قد تكون الدمام أول محطاتها.

وقال الشخص :”الأجواء مفتوحة لكافة خطوط الطيران، لذلك فإن هذا الأمر يعطي ميزة لأي شركة تعمل داخل إطار هذه الدولة بأن تتنقل من مدينة إلى أخرى دون وجود اشتراطات كبيرة جدا”.

وأضاف ” أول خطوة لشركة الطيران الكويتية الجديدة ستكون في الدمام وبالتالي التشغيل الأساسي سينتقل عبر المدن بأريحية لأن السياسة داخل المملكة مفتوحة ومرنة لأي مستثمر في قطاع الطيران “.

 

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