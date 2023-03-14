كشفت دراسة جديدة في جامعة نورث وسترن أنه يجب على الحوامل إطفاء الأنوار في المنزل وتعتيم شاشات الكمبيوتر والهواتف الذكية قبل ساعات قليلة من موعد النوم؛ وذلك لتقليل مخاطر الإصابة بسكري الحمل.

وتوصل الباحثون في الدراسة إلى أن المصابات بسكري الحمل تعرضن بشكل كبير للضوء في الساعات الـ3 التي سبقت بداية النوم.

وأشارت الباحثة الرئيسية الدكتورة مينجي كيم، أن التعرض للضوء قبل النوم قد يكون عامل خطر غير معروف، لكنه قابل للتعديل بسهولة للوقاية من سكري الحمل.

وأفادت كيم بأن البيانات تشير إلى أن المصابات بسكري الحمل أكثر عرضة للإصابة بالسكري من النوع 2 بنحو 10 مرات مقارنة بالنساء اللاتي لا يعانين من مشكلات الجلوكوز أثناء الحمل.