أوضحت دراسة جديد أن جميع سكان العالم تقريبًا يتنفسون هواء ملوثاً، حيث يعيش 0.001 في المائة فقط في أماكن لا تتجاوز فيها مستويات الجسيمات الدقيقة حدود جودة الهواء السنوية.

وأشارت إلى أنه تم تجاوز الحد اليومي للتعرض لجزيئات (بي إم 2.5) المحيطة في المتوسط التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية في أكثر من 70 في المائة من الأيام في عام 2019 .

كما أنه تم تجاوز القيمة القصوى اليومية البالغة 15 ميكروجراما لكل متر مكعب من الهواء الموصى بها من قبل منظمة الصحة العالمية في أكثر من 70 في المائة من جميع الأيام في جميع أنحاء العالم.

وقال الباحثون أن مستويات الجسيمات الدقيقة انخفضت فقط في أوروبا وبعض مناطق أمريكا الشمالية وأفريقيا.

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية ، يموت حوالي 7 ملايين شخص في جميع أنحاء العالم بشكل مبكر كل عام بسبب تلوث الهواء المحيط.