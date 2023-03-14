أكدت عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هند خليفة أن التحرش بالطفل يحدث من الأشخاص القريبين منه لسهولة الوصول إليه.

وقالت خليفة :” التحرش بالطفل يأتي من القريبين منه لوجود علاقة قائمة بينهم، تبدأ بعلاقة ثقة ثم استدراج”.

وأضافت ” نجد أن الاحصائيات حول هذا الموضوع ليست دقيقة، قد يكون هناك إحصائيات بشأن الظاهرة بشكل عام والأماكن العامة أما الوسط الأسري فالأسر تتحفظ على إعطاء المعلومات “.