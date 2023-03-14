غابت عروس هندية عن حفل زفافها ليتم إلغاؤه، حيث طالبت العروس بالمزيد من المهر من عائلة العريس.

وتفصيلاً، طلبت العروس الحصول على مهر أعلى من المتفق عليه ويبلغ ألفين روبية، وتماشيًا مع تقليد المهر في الهند تعطي عائلة العريس المال لـ العروس.

وكان حفل الزفاف من المقرر أن يُقام في 9 مارس، ولكن مع اقتراب حفل الزفاف، لم تحضر العروس إلى مكان الزفاف، وفق أحد المواقع الهندية.

وعلى الفور هرعت عائلة العريس إلى الفندق الذي كانت تقيم فيه العروس وطلبوا تفسيرًا، وتبيّن أن العروس تطلب المزيد من المهر.

والجدير بالذكر أن أسرة العريس اتصلت بالشرطة وتم استدعاء أسرة العروس لمناقشة الأمر، وتنازلت كلتا العائلتين، وتم إلغاء حفل الزفاف.