كشف الناقل الجوي الوطني الجديد (طيران الرياض – مملوك لصندوق الاستثمارات)، عن توفر وظائف شاغرة مع (رواتب ومزايا تنافسية) لحملة الثانوية فأعلى، وذلك للجنسين.

وأوضحت شركة طيران الرياض، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مدير أول التوظيف، مدير المكافآت والأداء، نائب رئيس رعاية العملاء، مدير أول مشروعات الشركات، مدير أول مشروعات التجارية وتجربة العملاء، مدير الخزينة، أخصائي حلقات التزويد، مدير أول مركز الاتصال، وغيرها من الوظائف.

وأشارت إلى أن التقديم بدءًا من تاريخ 14 مارس 2023م، فيما للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة عبر موقع التوظيف الإلكتروني