ضرب زلزال بلغت قوته 6.3 درجات على مقياس ريختر شرق بابوا غينيا الجديدة.

وذكر المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل أن مركز الزلزال وقع على عمق 211 كم، وعلى بعد 456 كم شمال غربي العاصمة بورت مورسبي.

ولم ترد أنباء عن ضحايا أو خسائر مادية جراء الزلزال.