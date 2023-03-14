أعلنت الهيئة العامة للترفيه، عن تنظيم منافساتWWE King & Queen of The Ring بمشاركة مجموعة من أشهر الأبطال العالميين الذين يحظون بجماهيرية واسعة حول العالم، خلال شهر مايو القادم في محافظة جدة.

ومن المنتظر أن تشهد جولات النزالات حضورًا واسعًا؛ نظرًا لما تتمتع بها هذه الرياضة من شعبية هائلة في المملكة، حيث ستكون المرة الأولى التي يقام فيها الحدث المباشر والمميز كينج آند كوين أوف ذا رينج منذ عام 2015.

وستكون أول مرة يتم فيها تتويج ملكة منذ إقامة بطولة كوين كراون التي أقيمت خلال عرض WWE كراون جول في الرياض عام 2021، بينما سيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل حول WWE كينج آند كوين أوف ذا رينج خلال الأسابيع القادمة.