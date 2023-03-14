أوضح محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، أن الصندوق يحرص على تعزيز دور القطاع الخاص، كونه الشريك الأهم والداعم للصندوق.

وأكد أن الصندوق يستهدف ضخ ما يصل إلى تريليون ريال في المشاريع الجديدة محلياً، لافتًا أن الصندوق استثمر نحو 5 مليارات ريال في 4 شركات وطنية رائدة في قطاع المقاولات عبر زيادة رأسمال الشركات.

وقال الرميان في كلمته الافتتاحية لفعاليات منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص، أنه ولدعم مسيرة الاقتصاد المزدهر في المملكة، يولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اهتمامًا وحرصًا شديدا على إشراك القطاع الخاص وتعزيز دوره في تنمية الاقتصاد الوطني وتحقيق رؤية 2030، التي تشجع على الابتكار والتنوع الاقتصادي، وتهدف إلى رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 40% إلى 65% بحلول عام 2030.

وأضاف:” أن الصندوق وضع إستراتيجية لتنمية وتطوير 13 قطاعا إستراتيجيا في المملكة، حيث عملنا على تطوير قطاعات حرصنا من خلالها على وضع آلية واضحة لإشراك القطاع الخاص كمستثمر وشريك ومورد في القطاعات.”

فيديو | محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان: وضعنا استراتيجية لتنمية وتطوير 13 قطاعا في المملكة#منتدى_صندوق_الاستثمارات_العامة_والقطاع_الخاص#الإخبارية pic.twitter.com/tVdFBh6aNu — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 14, 2023

https://twitter.com/alekhbariyatv/status/1635556551376207873?s=46&t=AO8mGJeqfsGoEBvbQdafUQ