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الثلاثاء14 مارس

حساب المواطن: يمكن للفرد المستقل التسجيل في البرنامج بشرط إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية

منذ 21 دقيقة
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أكد برنامج حساب المواطن أنه يمكن للفرد المستقل التسجيل في البرنامج مع ضرورة إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب وتتضمن (صك الملكية للسكن أو تعريف سكن من الجامعات- الكليات- المعاهد أو تعريف سكن من قطاع عسكري- حكومي- خاص) .

وأوضح البرنامج أنه في حال وجود عقد إيجار موحد سيتم التحقق من خلال منصة إيجار دون الحاجة لإرفاق مستند.

وقال البرنامج رداً على استفسار أحد المتابعين أنه في حال وجود سجل تجاري لابد من الإفصاح عنه واختيار نوع الدخل (نشاط تجاري) ومصدر الدخل (سجل تجاري) وإضافة الدخل، مُشيرًا إلى أنه في حال انطبقت شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سوف يشمله الدعم.

 

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