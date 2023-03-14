أكدت المدير التنفيذي لشركة تعارفوا للإرشاد الأسري سارة هوساوي، أن كبت المشاعر يؤدي إلى ظهور الأمراض العضوية مثل حبوب الوجه وقرحة المعدة.

وقالت سارة هوساوي، عبر برنامج “اليوم” على قناة “الإخبارية”، أن المشاكل التي تتجاهلها تتراكم بالداخل وتكبر حتى تظهر في أعراض أخرى، ومنها الأعراض العضوية مثل ارتفاع ضغط الدم وقرحة المعدة وارتجاع المرئ وحبوب الوجه والإكزيما.

وأشارت مدير شركة “تعارفوا” إلى أن من الأسباب الأساسية لكبت المشاعر في الكبر هي سماع كلمة “لا تبكي” و”الضحك عيب” و”لا تبالغ في الفرحة” في الصغر.

فيديو | المدير التنفيذي لشركة تعارفوا للإرشاد الأسري سارة هوساوي: كبت المشاعر يؤدي إلى ظهور الأمراض العضوية مثل حبوب الوجه وقرحة المعدة #برنامج_اليوم pic.twitter.com/Jgx3r6WWLR — برنامج اليوم (@Studioekhbariy) March 14, 2023