أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف أن مشروع الملك سلمان لبناء السفن سيخلق فرصا استثمارية ووظيفية.

وأشار وزير الصناعة إلى أن الصندوق شريك أساسي في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030‪، وذلك على هامش صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص

وقال الخريف :” الصندوق ممكّن مهم في تحقيق مستهدفات المحتوى المحلي. اليوم المشاريع بطبيعتها تحتاج إلى سلسلة الإمداد والمورد وغيره، فاستثمار الصندوق في عمل معين يفتح هذا النشاط”.

فيديو | وزير الصناعة والثروة المعدنية: مشروع الملك سلمان لبناء السفن سيخلق فرصا استثمارية ووظيفية#منتدى_صندوق_الاستثمارات_العامة_والقطاع_الخاص#الإخبارية pic.twitter.com/c8cGX7Y3h7 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 14, 2023