وثق مقطع فيديو مؤثر لطفل وقد انطفاء نور عينيه، وهو يتلو أمنياته وأحلامه بابتسامة صافية، ليأثر بإجابته في نفوس كل من يشاهده رغبة في أن يرد الله إليه بصره.

وظهر الطفل في المقطع بينما يسأله شخص ما عن أمنيته في الحياة، قائلاً :” إذا أعطاك فرصة واحدة في الحياة إنك تشوف شو بدك تشوف بهذه المرة الواحدة؟”

ليرد الطفل عليه :” أشوف كيف القرآن يتكتب، يعني أشوف كيف القرآن مكتوب بـ المصحف، أقرا القرآن من المصحف وأشوف كيف كده الحركات والتجويد، والأحكام”.

والجدير بالذكر أن المقطع حصد آلاف المشاهدات والتعليقات التي تتمنى للطفل الشفاء العاجل ويرد إليه بصره لتتحقق أمنيته.