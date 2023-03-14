أوضح المستشار القانوني إبراهيم المشعل، كيف يحفظ الكفيل حقه وما الإجراء الذي يتخذه في حال هروب خادمته .

وأشار المشعل خلال لقائه على برنامج اليوم المُذاع على قناة الإخبارية، إلى ضرورة قيام المواطن بالإبلاغ عن العمالة التي تقبع تحت مسؤوليته في حال هروبها من العمل بصورة مباشرة، وعدم التهاون أو التأخر في عملية الابلاغ كون هذا الاجراء يحميه من المشاكل التي من الممكن أن يرتكبها المخالف لنظام الإقامة والعمل في المملكة بعد هروبه.

وقال :”أن بلاغ الهروب الذي يتقدم به الكفيل تجاه العامل يحميه من أي تبعات من الممكن أن تلحق به في حال ارتكاب العامل أي جريمة.”

ومن جانبه، أشار إلى أن عقوبة إيواء العمالة تبدأ من 25 ألف ريال وتصل لـ 100 ألف ريال أو السجن، أو كلاهما .