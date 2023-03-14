أوضح استشاري أمراض النساء والولادة والعقم وأطفال الأنابيب، الدكتور فواز إدريس، الفرق بين تحديد جنس الجنين واختيار جنس الجنين.

وقال الدكتور فواز إدريس، خلال برنامج “صباح السعودية”، أن تحديد جنس الجنين هو الاسم الخاطئ لاختيار جنس الجنين، لافتًا إلى أن دور الأطباء في تلك الحالة هو اختيار الذي حدده الله سبحانه وتعالى.

وذكر أنه في اختيار جنس الجنين عن طريق أطفال الأنابيب يتم سحب بويضات الزوجة والحيوانات المنوية من الزوج وتلقيحها فيما يتم فحص الأجنة إذا كانت إناث أم ذكور واختيار النوع منها، بينما الطريقة الأفضل هي من خلال فحص الكروموسومات.