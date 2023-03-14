أعلن عدوية شعبان نجل الفنان الراحل شعبان عبد الرحيم، عن تغيير اسمه بسبب تشويه اسم والده ومسيرته الفنية.

وقال عدوية شعبان على حسابه الرسمي عبر فيسبوك: “يعني هو كل حاجة تحصل يقوله ولاد شعبان، أنا قررت أغير اسمي من النهاردة، أنا حسام قاسم الحقيقي ومعنديش استعداد انزل من نفسي ومن قيمتي”.

وتابع عدوية: “وقيمة أبويا كل يوم الناس تقولي أخوك عمل مع عامل النظافة، أخوك عمل مع واحدة حركات مش كويسة احنا أكبر من كدة واسم ابويا استحالة يتبهدل بـ الطريقة دي، أنا يا جدعان اسمي حسام قاسم عبد الرحيم، ياريت بقي الباقي يحترم اسم شعبان عبد الرحيم وتعمله حاجة تشرف عشان إحنا عندنا عيال كبيرة بلاش خيابه.. اسم شعبان عبد الرحيم قيمة كبيرة جدًا الله يرحمك يا أسطورة”.