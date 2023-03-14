كشفت صحة الرياض عن نظام المؤسسات الصحية الخاصة ولائحته التنفيذية.

ونص النظام على أنه لا يحق لأي مستشفى خاص، الاحتفاظ بأصل الأوراق الثبوتية، أو احتجاز المرضى أو المواليد أو جثث المتوفين لديهم، مقابل مستحقات مالية عليهم.

فيما نصت المادة ال30 على إنه يجب على المؤسسات الصحية الخاصة، الإبلاغ الفوري لدى أقرب سلطة أمن مختصة ومديرية الشؤون الصحية في المنطقة، عن أي حادث جنائي أو وفاة تحدث للمرضى المراجعين لها أو المنومين فيها.

ووفقا للمادة “30” من نظام المؤسسات الصحية ولائحته التنفيذية، يشمل هذا الالتزام أيضا تبليغ المؤسسات الصحية الخاصة عن حادث جنائي ألجأ المصاب إلى طلب الإسعاف أو المعالجة فيها، كما أن عليها أن تحتفظ بسجل كامل عن الحوادث المرورية والإصابات.