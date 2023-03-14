أكد المهندس يحي سراج رئيس عمليات التطوير العقاري بالشركة الوطنية للإسكان أن نظام البيع على الخارطة أعطى المواطن مرونة أكثر في حال رغبته في إلغاء العقد بعد الشراء.

وقال سراج :” بدعم من القيادة الحكيمة تم إعلان إطلاق مشروع ضاحية الفرسان، على مساحة أكثر من ٣٥ مليون متر مربع، يوفر أكثر من ٥٠ ألف وحدة سكنية، وعند اكتمال المشروع سيحتوي على أكثر من ٢٥٠ ألف نسمة”.

وأضاف ” يبلغ عدد المطورين العقاريين في الشركة الوطنية للإسكان 125 مطوّر،وتم ضخ أكثر من 215 مشروع في جميع أنحاء المملكة”.

#صباح_السعودية | م.يحي سراج: نظام البيع على الخارطة أعطى المواطن مرونة أكثر في حال رغبته في إلغاء العقد بعد الشراء. #قناة_السعودية pic.twitter.com/mqRWrS0Kgu — صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) March 14, 2023