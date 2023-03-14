حذّر الدكتور عبدالله الحصان الأخصائي الاجتماعي، من الأشخاص غير المختصين الذين يقدمون نصائح واستشارات عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

وقال الخلف خلال لقائه على برنامج صباح السعودية المُذاع على القناة السعودية:” أن المختص الحقيقي يجب أن يجلس مع الحالة مرة أو مرتين ليعطي حلول .”

وأضاف:” أتمنى تفعيل “المادة 28” من نظام المهن الصحية وهو معاقبة أي شخص غير مختص يقدم نصائح واستشارات عبر حسابه .”