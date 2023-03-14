حذّر الدكتور عبدالله الحصان الأخصائي الاجتماعي، من الأشخاص غير المختصين الذين يقدمون نصائح واستشارات عبر مواقع التواصل الاجتماعي .
وقال الخلف خلال لقائه على برنامج صباح السعودية المُذاع على القناة السعودية:” أن المختص الحقيقي يجب أن يجلس مع الحالة مرة أو مرتين ليعطي حلول .”
وأضاف:” أتمنى تفعيل “المادة 28” من نظام المهن الصحية وهو معاقبة أي شخص غير مختص يقدم نصائح واستشارات عبر حسابه .”
#صباح_السعودية | د.عبدالله الحصان – أخصائي اجتماعي: أتمنى تفعيل "المادة 28" من نظام المهن الصحية وهو معاقبة أي شخص غير مختص يقدم نصائح واستشارات عبر حسابه. #قناة_السعودية pic.twitter.com/iqR5fBFtrL
— صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) March 14, 2023
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