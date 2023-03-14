أقدم رجل على إنقاذ كلب صغير أبيض اللون من الغرق في مياه لونج بيتش، سابع أكبر مدن ولاية كاليفورنيا بأمريكا.

ووثق مقطع فيديو، مشاهد لأحد رجال الإنقاذ في لونج بيتش وهو يحمل كلبا أبيض صغيرا ثابتا على اللوح بينما يرتجف الحيوان من البرد.

وذكر منشور إنقاذ الكلب: “عندما رأوا الكلب يبدأ السباحة في البحر، تحرك المنقذ المناوب بسرعة لمساعدة الحيوان الذي تقطعت به السبل”؛ لتقول إدارة إطفاء لونج بيتش: “ارتدى الحارس المنقذ بذلة الغوص وأمسك بلوح الإنقاذ والعوامة ثم توجه لإنقاذ الكلب الصغير الأبيض لمساعدته، حيث تم بالفعل، ووجه للمنقذ الكثير من الشكر”.