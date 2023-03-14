كشفت الفنانة المصرية علا غانم تفاصيل لأول مرة بشأن خلافها مع زوجها ، وذلك عقب خروجها من المستشفي بعد إصابتها بارتجاج في المخ.

وقالت علا غانم إنها حاولت الحصول علي الطلاق منذ سنوات ، كان أولها حين رفعت قضيه طلاق للضرر استغرقت وقتا طويلا في المحاكم ، ثم قامت برفع قصية خلع منذ عامين .

وأشارت إلى أنها تنازلت عن حصه في مشروعها لصالح زوجها تقدر بين 200 الي 250 الف دولار مقابل الطلاق ، إلا انه لم يلتزم بالاتفاق .

وأضافت علا غانم :” زوجي هددني بفضحي علي السوشيال ميديا باعتباري ممثلة مشهورة في حال استمراري في طلب الطلاق”وذلك قبل أن يقتحم فيلاتها برفقة عدد من الاشخاص .

وقدمت الفنانة علا غانم بلاغاً ضد زوجها السابق الذي اتهمته فيه بالتعدي عليها وعلى والدتها، وأنه استعان

ببلطجية و توجه إلى مسكنها بمنطقة شبرامنت وضربها ووالدتها، وهو ما نتج عنه إصابتهما، وتسبب لها في ارتجاج بالمخ وكسر في العظام ونزيف داخلي.