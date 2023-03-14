أطلق صندوق الاستثمارات العامة السعودي، اليوم الثلاثاء، ثلاث مبادرات رئيسية ضمن جهوده لتمكين شركات القطاع الخاص المحلّي.

وأعلن الصندوق في بيان أثناء تدشين “منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص”، أن المبادرات تشمل برنامج تنمية المحتوى المحلّي “مساهمة” الذي يهدف إلى زيادة مساهمة الصندوق وشركاته التابعة في المحتوى المحلي إلى 60% بنهاية عام 2025.

وأوضح أنه سيعمل مع شركاته التابعة على المساهمة بتعزيز المحتوى المحلي لمشاريع شركات الصندوق في كافة مراحل أعمالها، من خلال اتباع السّياسات ودعم الممارسات المعنية لأعمال المشتريات.

وأضاف: “المبادرة الثانية تتضمن برنامج تطوير المورّدين والذي سيدعم تطوير قدرات ومهارات المورّدين المحليين لتلبية المتطلبات المتزايدة لشركات الصندوق التابعة، وخلال عام 2023، وسينظم الصندوق مجموعة من الدورات للمورّدين لقطاع المقاولات؛ لمساعدة المقاولين من المستوى الثاني والثالث على إعداد شركاتهم للتأهّل كموردين.

وأشار إلى المبادرة الثالثة شملت منصّة القطاع الخاص التي تهدف إلى تمكين شركات القطاع الخاص المحلّي؛ من خلال التعرف على الفرص المتاحة والاستفادة منها؛ لتعزيز دورها كمستثمر وشريك رئيسي في استثمارات الصندوق وكمورّد في مشاريع الصندوق وشركات محفظته، وقد تم إطلاق المنصة اليوم، والتي تضم أكثر من 100 فرصة متاحة، كما سيتم تحديث المنصة وتحسينها باستمرار.