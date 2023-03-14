التقى خورخي هوراشيو، ولد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، ليونيل ميسي، برئيس أكاديمية مهد الرياضية، عبدالله حماد.

وذكر الإعلامي الرياضي أحمد العجلان، على حسابه بموقع تويتر، أن رئيس مهد أحد المقربين من وزير الرياضة صاحب السمو الأمير عبدالعزيز الفيصل، مشيرا إلى والد ميسي يعتبر وكيل أعمال ابنه داخل أراضي المملكة.

يذكر تقارير صحفية أكدت في وقت سابق أن خورخي هوراشيو سيزور إلى المملكة خلال أيام من أجل بدء مفاوضات رسمية مع نادي الهلال الذي يرغب في ضم اللاعب لصفوفه.

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