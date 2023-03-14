أكدت وزارة الخارجية الصينية أن الحوار بين السعودية وإيران تحلى بروح المساواة والاحترام المتبادل ويهدف لإيجاد حلول مقبولة للقضايا العالقة.

وتابعت الخارجية الصينية أن الحوار بين السعودية وإيران جاء في إطار تنفيذ مبادرة الأمن العالمي .

يذكر إن بيان ثلاثي مشترك أصدرته وزارة الخارجية الصينية جاء فيه أن كبار مسؤولي الأمن من السعودية وإيران أجروا محادثات لم يعلن عنها في بكين واستمرت من السادس إلى العاشر من مارس.

وعبرت الأطراف الثلاثة في البيان عن استعدادها لبذل “كل جهد ممكن” لتعزيز السلام والأمن على الصعيدين الدولي والإقليمي.