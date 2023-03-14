أعلنت شركة “طيران الرياض” اليوم الثلاثاء عن أول طلب لأسطول للطائرات مكون من 72 طائرة بوينج دريملاينر من طراز 787-9 .

ويسعى الناقل الجوي الجديد من صندوق الاستثمارات العامة إلى تعزيز مكانة المملكة لتكون مركزا عالميا للطيران.

وتتضمن الاتفاقية بين طيران الرياض وبوينج تزويد الناقل الجوي الجديد بـ 39 طائرة من طراز 787-9 دريملاينر مع احتمالية شراء 33 طائرة إضافية

كما تعد الاتفاقية ضمن أكبر خمس طلبات تجارية لأسطول الطائرات من حيث القيمة في تاريخ شركة بوينج .

ومن المتوقع أن يساهم طيران الرياض في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في المملكة بــ 75 مليار ريال واستحداث أكثر من 200 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة و أن توفر الصفقة ما يقارب 100 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة في الولايات المتحدة الأمريكية، ومشاركة أكثر 300 مورد عبر 38 ولاية، منها 145 شركة أمريكية صغيرة .